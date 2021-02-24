 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Слишком хорошо, чтобы быть правдой — вышел первый трейлер «Мортал Комбат» Хищник против Гендерных Стереотипов. Это будет пострашнее схватки с Чужими Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера» Звёзды «Мортал Комбат» заразительно реагируют на первый трейлер фантастического экшена Райан Рейнольдс опроверг слухи о камео Зелёного Фонаря в «Лиге справедливости» Зака Снайдера
СЕРИАЛЫ
500
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер «Пацанов» объявил о старте съёмок третьего сезона

Шоураннер многосерийной антигеройской сатиры «Пацаны» опубликовал в своём твиттере первый снимок со съёмочной площадки третьего сезона. Первый день съёмок творческая команда во главе с Эриком Крипке встречает с героической статуей Хоумлендера.

Также свой горячий привет с производственных полей прислал Карл Урбан — исполнитель партии Билли Бутчера.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

В третьем сезоне также снимаются Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Томер Капон, Карен Фукухара, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Клаудия Дурмит, Колби Минифи и, конечно, Дженсен Эклз. О дате выхода продолжения пока ничего не сообщается.

Темы
 
Галерея Пацаны
Комментарии

Ещё на эту тему

8Шоураннер «Пацанов» рассказал о самой стрессовой сцене в сериале 16Грядёт супергеройская оргия — шоураннер «Пацанов» анонсировал эпизод Herogasm в третьем сезоне 13Хоумлендер уверен: впереди у «Пацанов» ещё несколько сезонов

Тоже интересно

46«Мы не должны быть мужиками с сиськами» — Эванджелин Лилли не одобряет всех этих сильных женских персонажей 14Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа 16Дарксайд атакует в свежем тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера 4Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider 14Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном»

Далее на КГ

2
Стильный и жестокий триллер: Райан Гослинг нашёл себе новый фильм похожий на «Драйв»
 0
«Звёздные войны: Бракованная партия» стартуют в мае
 8
Уэсли Снайпс готовится убить нового «Блэйда» своим следующим фильмом с невероятным экшеном
 1
Стала известна точная дата выхода сериала «Локи» от Marvel Studios
 1
Кевин Бэйкон и Элдис Ходж выясняют цену ненависти в трейлере второго сезона криминальной драмы «Дом на холме»
 11
«Человек-паук 3» с Томом Холландом получил-таки официальное название
 3
Sony проведёт новую презентацию State of Play в ночь с 25 на 26 февраля
 0
КГ играет: Code Vein, часть 4
 16
Детективный триллер «Чикатило» Сарика Андреасяна обзавёлся датой выхода и трейлером
 15
Шарлиз Терон не шутила: актриса всерьёз готова сняться в лесбийской версии «Крепкого орешка»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Как вызвать дьявола — системные требования Diablo II: Resurrected
 
Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы»
 
Кино Звёзды «Мортал Комбат» заразительно реагируют на первый трейлер фантастического экшена
 
Кино «Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии
 
Игры Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску
 
Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в феврале

28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт21:45ЕВА (трансляция)
3 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
9ЕВА
 
 
0Телеовощи – 380: Облегчённая версия
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 450: Конь Юлий и молчаливый Николас Кейдж
 
2Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru