Шоураннер «Пацанов» объявил о старте съёмок третьего сезона

Шоураннер многосерийной антигеройской сатиры «Пацаны» опубликовал в своём твиттере первый снимок со съёмочной площадки третьего сезона. Первый день съёмок творческая команда во главе с Эриком Крипке встречает с героической статуей Хоумлендера.

Также свой горячий привет с производственных полей прислал Карл Урбан — исполнитель партии Билли Бутчера.

В третьем сезоне также снимаются Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Томер Капон, Карен Фукухара, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Клаудия Дурмит, Колби Минифи и, конечно, Дженсен Эклз. О дате выхода продолжения пока ничего не сообщается.