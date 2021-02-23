Шоураннер «Пацанов» рассказал о самой стрессовой сцене в сериале

Зрители, знакомые с литературным первоисточником сериала «Пацаны», прекрасно понимают, с какими сложностями порой приходится иметь дело творческой команде сериала, пытающейся сохранить верность комиксу Гарта Энниса. Шоураннер Эрик Крипке на деле доказал, что в состоянии справиться с отдельными рискованными моментами из повествования, оставаясь верным духу оригинала. Но подобные моменты порой обходятся ему дорого, добавляя метафорической седины.

Об одном из таких моментов Крипке рассказал в рамках онлайн-мероприятия Screenwriters’ Festival Online. Оказалось, самым тяжёлым испытанием для него стала сцена из первого сезона с безобразным ритуалом инициации, устроенным Бездной (Чейс Кроуфорд) присоединившейся к «Семёрке» Старлайт (Эрин Мориарти).

Я хотел всё сделать правильно. Я провёл множество бесед о [сексуальном насилии] с женщинами, и отдельные их рассказы оказались очень болезненными. Я дико старался не лезть с расспросами, просто позволяя им выговориться. Потом я вроде как ужал всё это до опыта Старлайт во время случившегося и после. А когда пришло время подключать Эрин и Чейса, мы прошлись по материалу заново, потому что актёры должны пропустить всё это через себя. В общем, скажу я вам: ни до, ни после я никогда в жизни так тяжело не работал и так сильно не стрессовал по поводу сцены, как в тот раз. В случае неудачи я не просто запорол бы сцену, но и нанёс бы вред. И тогда я по максимуму ощутил всю свою ответственность. Эрик Крипке, переживал как никогда

Пожалуй, все старания Крипке окупились — никто из зрителей не призывал в интернетах линчевать шоураннера за неуважительное отношение к жертвам сексуальных домогательств. И то хлеб.