«Мстители» и «Человек-паук» не тянут: Том Холланд любит «ВандаВижн» больше любого другого творения Marvel

Широко распиаренный Кевином Файги «ВандаВижн», несмотря на по большей части положительные отзывы, уже успел отхватить люлей от аудитории, недовольной медленным темпом сериала, его странным юмором и отсутствие сколь-нибудь серьёзной интриги. Однако далеко не все разделяют этот скепсис, а главным фанатом сего творения Marvel внезапно оказался Том Холланд.

Более того, актёр убеждён, что это лучший проект студии — по крайней мере из того, что он видел. Паренёк не смотрел «Войну бесконечности», «Мстителей: Финал» и обе части «Человека-паука»?

Я одержим им. Это мой любимый марвеловский проект из всех, которые я когда-либо смотрел. Я люблю дух товарищества, который царит у нас [на съёмках «Человека-паука 3»] каждую субботу. Мы все обсуждаем его и делимся своими теориями относительно того, что происходит. Думаю, Элизабет Олсен там просто невероятна! То, как умело она балансирует между разными стилями игры и ситкомами просто удивительно. Это действительно забавно. Что до Пола [Беттани], когда он давал интервью в последнем эпизоде, я просто катался со смеху. Он великолепен. Они оба — фантастические. Люблю их! Том Холланд, ну вы поняли, что он любит «ВандаВижн»

Что до таинственного камео, которое пообещали создатели, Холланд честно признался, что никакими инсайдами не обладает, а своими догадками делиться не хочет, чтобы не вводить никого в заблуждение. В то же время, актёр не исключает возможности, что он и есть та самая звезда, чьё появление повергнет зрителей в шок. Весь такой внезапный дружелюбный сосед.