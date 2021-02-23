Старшее поколение супергероев оставляет важное послание младшему в тизере «Наследия Юпитера» Марка Миллара

Потоковый сервис Netflix выпустил тизер многосерийного супергеройского эпика «Наследие Юпитера» и заодно объявил дату его премьеры. Экранизация одноимённого комикса Марка Миллара («Пипец», «Kingsman: Секретная служба») наконец-то доберётся до экранов 7 мая.

Масштабный драматический боевик рассказывает о нескольких поколениях американских супергероев. В 1932 году Шелдон (Джош Дюамель) и Грэйс (Лесли Бибб) Сэмпсоны с друзьями попадают на таинственный остров, где обретают сверхспособности и становятся первым поколением супергероев, образуя «Союз правосудия». Спустя годы дети Сэмпсонов Хлоя и Брэндон обретают собственные суперсилы, а вместе с ними и циничное отношение к супергероям. Брат с сестрой ищут своё место в жизни, стремясь выйти из тени легендарных родителей.

В сериале снимаются Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Бен Дэниелс и Мэтт Лантер. Исполнительными продюсерами выступают Лоренцо Ди Бонавентура («Трансформеры») и Дэн Макдермотт. Первый эпизод срежиссировал по собственному сценарию бывший шоураннер проекта Стивен Денайт («Спартак», «Сорвиголова»).

Дублированный тизер от Netflix Russia: