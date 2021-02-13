Крайне скромный старт «ВандаВижн» и уверенное лидерство «Кобры Кай» и «Бриджертонов» — рейтинг самых популярных сериалов

Nielsen продолжает снабжать нас данными просмотров, которые, в отличие от цифр Netflix, отражают реальный уровень популярности тех или иных сериалов. Так, две недели подряд — с 4 по 10 и с 11 по 17 января — лидерство уверенно захватили «Бриджертоны» и «Кобра Кай», по очереди находясь на вершине. Собственно, ни тому, ни другому делать это не впервой. А вот призванный стать едва ли не главным хитом Disney+, нашумевший «ВандаВажн», стартовал скромненько, не войдя даже в десятку лучших.

Самые популярные сериалы потоковых сервисов с 11 по 17 января:

Самые популярные сериалы потоковых сервисов с 4 по 10 января: