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Крайне скромный старт «ВандаВижн» и уверенное лидерство «Кобры Кай» и «Бриджертонов» — рейтинг самых популярных сериалов

Nielsen продолжает снабжать нас данными просмотров, которые, в отличие от цифр Netflix, отражают реальный уровень популярности тех или иных сериалов. Так, две недели подряд — с 4 по 10 и с 11 по 17 января — лидерство уверенно захватили «Бриджертоны» и «Кобра Кай», по очереди находясь на вершине. Собственно, ни тому, ни другому делать это не впервой. А вот призванный стать едва ли не главным хитом Disney+, нашумевший «ВандаВажн», стартовал скромненько, не войдя даже в десятку лучших.

Самые популярные сериалы потоковых сервисов с 11 по 17 января:

Самые популярные сериалы потоковых сервисов с 4 по 10 января:

Темы
 
Бриджертоны Кобра Кай ВандаВижн
Комментарии (1)

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