Крайне скромный старт «ВандаВижн» и уверенное лидерство «Кобры Кай» и «Бриджертонов» — рейтинг самых популярных сериалов

Nielsen продолжает снабжать нас данными просмотров, которые, в отличие от цифр Netflix, отражают реальный уровень популярности тех или иных сериалов. Так, две недели подряд — с 4 по 10 и с 11 по 17 января — лидерство уверенно захватили «Бриджертоны» и «Кобра Кай», по очереди находясь на вершине. Собственно, ни тому, ни другому делать это не впервой. А вот призванный стать едва ли не главным хитом Disney+, нашумевший «ВандаВажн», стартовал скромненько, не войдя даже в десятку лучших.
Самые популярные сериалы потоковых сервисов с 11 по 17 января:
- №СериалСервисЭпизодовмлн минут
- 1Netflix81 386
- 2Netflix301 005
- 3Netflix4867
- 4Netflix285853
- 5Netflix366711
- 6Netflix91621
- 7Netflix328591
- 8Netflix80577
- 9Netflix13546
- 10Netflix5494
- 11Netflix353471
- 12Netflix5468
- 13Netflix36442
- 14Disney+2434
- 15Netflix30401
- 16Netflix40394
- 17Netflix146354
- 18Netflix20340
- 19Disney+16339
- 20Netflix152307
Самые популярные сериалы потоковых сервисов с 4 по 10 января:
- №СериалСервисЭпизодовмлн минут
- 1Netflix302 100
- 2Netflix81 670
- 3Netflix282842
- 4Netflix36768
- 5Netflix366704
- 6Netflix80651
- 7Netflix5612
- 8Netflix91548
- 9Netflix327526
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