Рейтинг самых популярных сериалов: «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой обошёл «Мандалорца»

Королева правит стримингом. Как и подобает самому рейтинговому мини-сериалу в истории Netflix, «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой вторую неделю кряду возглавляет список самых популярных сериалов онлайн-платформ по версии Nielsen. Причём не у дел остался не кто-нибудь, а «Мандалорец» (снова).
Отчасти это можно объяснить количеством вышедших серий: все семь эпизодов «Хода королевы» вышли ещё 23 октября, тогда как Disney+ на неделе с 2 по 8 ноября выпустил лишь вторую серию своего хита. А Nielsen, напомним, меряет всё в миллионах минут, т.е. учитывает суммарную продолжительности просмотра сериала всеми пользователями в Штатах.
Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге с 2 по 8 ноября (в млн минут):
- «Ход королевы», 1 460 (Netflix)
- «Офис», 1 090 (Netflix)
- «Мандалорец», 955
- «Шиттс Крик», 768 (Netflix)
- «Мыслить как преступник», 635 (Netflix)
- «Лучший пекарь Британии», 608 (Netflix)
- «Анатомия страсти», 568 (Netflix)
- «Морская полиция: Спецотдел», 543 (Netflix)
- «Чёрный список», 417 (Netflix)
- «Сотня», 407 (Netflix)