Рейтинг самых популярных сериалов: «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой обошёл «Мандалорца»

Королева правит стримингом. Как и подобает самому рейтинговому мини-сериалу в истории Netflix, «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой вторую неделю кряду возглавляет список самых популярных сериалов онлайн-платформ по версии Nielsen. Причём не у дел остался не кто-нибудь, а «Мандалорец» (снова).

Отчасти это можно объяснить количеством вышедших серий: все семь эпизодов «Хода королевы» вышли ещё 23 октября, тогда как Disney+ на неделе с 2 по 8 ноября выпустил лишь вторую серию своего хита. А Nielsen, напомним, меряет всё в миллионах минут, т.е. учитывает суммарную продолжительности просмотра сериала всеми пользователями в Штатах.

Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге с 2 по 8 ноября (в млн минут):