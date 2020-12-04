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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Рейтинг самых популярных сериалов: «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой обошёл «Мандалорца»

Королева правит стримингом. Как и подобает самому рейтинговому мини-сериалу в истории Netflix, «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой вторую неделю кряду возглавляет список самых популярных сериалов онлайн-платформ по версии Nielsen. Причём не у дел остался не кто-нибудь, а «Мандалорец» (снова).

Отчасти это можно объяснить количеством вышедших серий: все семь эпизодов «Хода королевы» вышли ещё 23 октября, тогда как Disney+ на неделе с 2 по 8 ноября выпустил лишь вторую серию своего хита. А Nielsen, напомним, меряет всё в миллионах минут, т.е. учитывает суммарную продолжительности просмотра сериала всеми пользователями в Штатах.

Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге с 2 по 8 ноября (в млн минут):

  1. «Ход королевы», 1 460 (Netflix)
  2. «Офис», 1 090 (Netflix)
  3. «Мандалорец», 955
  4. «Шиттс Крик», 768 (Netflix)
  5. «Мыслить как преступник», 635 (Netflix)
  6. «Лучший пекарь Британии», 608 (Netflix)
  7. «Анатомия страсти», 568 (Netflix)
  8. «Морская полиция: Спецотдел», 543 (Netflix)
  9. «Чёрный список», 417 (Netflix)
  10. «Сотня», 407 (Netflix)
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Ход королевы Мандалорец
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