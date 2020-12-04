Тяжёлая артиллерия: сериале «Соколиный глаз» появится Чёрная вдова (и свежие фото со съёмок)

Надо думать, никто всерьёз не полагал, что Джереми Реннеру доверят тащить многосерийный сольник в одиночку — задача для него, как мы понимаем, непосильная. И вот, накануне стало известно, что Хейли Стайнфелд всё же присоединится к «Соколиному глазу» в роли Кейт Бишоп, а свежее усиление и вовсе выглядит угрожающим — в сериале уже точно появится Чёрная вдова. Правда, не Скарлетт Йоханссон, а Флоренс Пью — разумеется, после того, как её представят в предстоящем сольнике Наташи Романофф.

К актёрскому составу также присоединилась Вера Фармига, которая сыграет Элеонор Бишоп, мать героини Стайнфелд. А ещё нас ждёт появление Мечника (Тони Далтон), раннего наставника Соколиного глаза; злодея Клоуна ака Казимира Казимирчака (Фра Фи); глухой коренной американки и грозного бойца Майи Лопес/Эхо (Алаква Кокс), обладающей способностью идеально копировать чужие движения, и её отца Вилли «Бешеного Коня» Линкольна (Зак Маккларнон).

Кроме того, в сети попали свежие фото со съёмочной площадки, подтверждающие, что действие сериала развернётся в 2025 году: