 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
По пути к миллиарду «Последний богатырь: Корень зла» побил «Непосредственно Каху» Бри Ларсон готовится к съёмкам «Капитана Марвел 2» Оливия Уайлд уволила Шайю Лабафа из своего фильма ещё до судебного иска: он вёл себя как обычно и всех бесил Тираж манги «Пять невест» превысил 14,5 млн копий Сборы фильма «Обещанная Страна грёз» превысили $ 12 млн за 17 дней
1
СЕРИАЛЫ
254
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Офис» — самый популярный сериал на стриминге. Он обошёл даже «Мандалорца»

Компания Nielsen выкатила свой еженедельный рейтинг популярных сериалов на потоковых сервисах, и на сей раз (на неделе с 7 по 13 декабря) на самую вершину взобрался «Офис». Ветеран и безусловный любимчик зрителей не покидал десятку с самого начала формирования рейтингов (в августе 2020 года), однако это его первая победа. И она не случайна: с 1 января культовый ситком покинул Netflix, обосновавшись на Peacock, и судя по всему, подписчики стриминг-гиганта пытались насмотреться его напоследок.

Ещё один безусловный хит — «Мандалорец» от Disney+ — уже несколько недель подряд держится в числе лидеров и имеет все шансы взобраться на вершину с последней серией второго сезона.

Полный Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге с 7 по 13 декабря выглядит так (млн минут):

  1. «Офис» (Netflix), 1 280
  2. «Мандалорец» (Disney+), 1 040
  3. «Виргин Ривер» (Netflix), 948
  4. «Корона» (Netflix), 932
  5. «Охота: Смертельные игры» (Netflix), 827
  6. «Сверхъестественное» (Netflix), 774
  7. «Анатомия страсти» (Netflix), 698
  8. «Мыслить как преступник» (Netflix), 681
  9. «Большой рот» (Netflix), 622
  10. «Шиттс Крик» (Netflix), 621

Важное уточнение: Nielsen при формировании рейтинга использует суммарный показатель продолжительности просмотра всеми пользователями, то есть считает минуты. Тогда как Netflix, к примеру, просто учитывает количество пользователей, посмотревших хотя бы две минуты того или иного контента.

1 Обсудить
Темы
 
Офис Мандалорец
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Шокирующее камео второго сезона «Мандалорца» держалось в тайне больше года
 
Марк Хэмилл выразил благодарность создателям «Мандалорца»
 
«Мандалорец» — обсуждаем восьмой эпизод второго сезона

Тоже интересно

 
Кино «Матрица 4» омолодит Нео
 
Кино «Чёрной Пантере» нужен самый главный «Оскар», никаких компромиссов
 
«Лучше, чем люди» — трейлер российского фантастического сериала про андроидов
 
Кино «Терминатор: Тёмные судьбы» — новые промо-материалы фантастического боевика
 
Кино Локи никогда не был настоящим злодеем, даже в «Мстителях»
 
Игры Sony показала PlayStation 5
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

10 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
12 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
 
2Ноль кадров в секунду – 350: Как Гоги и Лев тачку угнали
 
4ЕВА
 
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?
 
4ЕВА – 405: План Одина
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru