«Офис» — самый популярный сериал на стриминге. Он обошёл даже «Мандалорца»

Компания Nielsen выкатила свой еженедельный рейтинг популярных сериалов на потоковых сервисах, и на сей раз (на неделе с 7 по 13 декабря) на самую вершину взобрался «Офис». Ветеран и безусловный любимчик зрителей не покидал десятку с самого начала формирования рейтингов (в августе 2020 года), однако это его первая победа. И она не случайна: с 1 января культовый ситком покинул Netflix, обосновавшись на Peacock, и судя по всему, подписчики стриминг-гиганта пытались насмотреться его напоследок.
Ещё один безусловный хит — «Мандалорец» от Disney+ — уже несколько недель подряд держится в числе лидеров и имеет все шансы взобраться на вершину с последней серией второго сезона.
Полный Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге с 7 по 13 декабря выглядит так (млн минут):
- «Офис» (Netflix), 1 280
- «Мандалорец» (Disney+), 1 040
- «Виргин Ривер» (Netflix), 948
- «Корона» (Netflix), 932
- «Охота: Смертельные игры» (Netflix), 827
- «Сверхъестественное» (Netflix), 774
- «Анатомия страсти» (Netflix), 698
- «Мыслить как преступник» (Netflix), 681
- «Большой рот» (Netflix), 622
- «Шиттс Крик» (Netflix), 621
Важное уточнение: Nielsen при формировании рейтинга использует суммарный показатель продолжительности просмотра всеми пользователями, то есть считает минуты. Тогда как Netflix, к примеру, просто учитывает количество пользователей, посмотревших хотя бы две минуты того или иного контента.