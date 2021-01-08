«Офис» — самый популярный сериал на стриминге. Он обошёл даже «Мандалорца»

Компания Nielsen выкатила свой еженедельный рейтинг популярных сериалов на потоковых сервисах, и на сей раз (на неделе с 7 по 13 декабря) на самую вершину взобрался «Офис». Ветеран и безусловный любимчик зрителей не покидал десятку с самого начала формирования рейтингов (в августе 2020 года), однако это его первая победа. И она не случайна: с 1 января культовый ситком покинул Netflix, обосновавшись на Peacock, и судя по всему, подписчики стриминг-гиганта пытались насмотреться его напоследок.

Ещё один безусловный хит — «Мандалорец» от Disney+ — уже несколько недель подряд держится в числе лидеров и имеет все шансы взобраться на вершину с последней серией второго сезона.

Полный Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге с 7 по 13 декабря выглядит так (млн минут):

Важное уточнение: Nielsen при формировании рейтинга использует суммарный показатель продолжительности просмотра всеми пользователями, то есть считает минуты. Тогда как Netflix, к примеру, просто учитывает количество пользователей, посмотревших хотя бы две минуты того или иного контента.