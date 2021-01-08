Джаред Падалеки буянит и юморит в свежем трейлере ребута «Крутого Уокера»

Телеканал The CW выпустил ещё один трейлер многосерийной экшен-драмы «Уокер», где Джаред Падалеки пытается соответствовать образу крутого техасского рейнджера, но от персонажа в исполнении Чака Норриса он по-прежнему бесконечно далёк. Первая серия ребута входит 21 января.

Падалеки играет терзаемого чувством вины вдовца Корделла Уокера, вернувшегося в родной Остин наводить порядок и растить двоих детей. Криминальная обстановка в городе напряжённая, и блюститель порядка вместе с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о безвременной гибели своей супруги.

Вместе с Падалеки в сериале по сценарию Анны Фрике («Быть человеком») снимаются Линдси Морган, Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Женевьев Падалеки и Одетт Эннэйбл.