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Джаред Падалеки буянит и юморит в свежем трейлере ребута «Крутого Уокера»

Телеканал The CW выпустил ещё один трейлер многосерийной экшен-драмы «Уокер», где Джаред Падалеки пытается соответствовать образу крутого техасского рейнджера, но от персонажа в исполнении Чака Норриса он по-прежнему бесконечно далёк. Первая серия ребута входит 21 января.

Падалеки играет терзаемого чувством вины вдовца Корделла Уокера, вернувшегося в родной Остин наводить порядок и растить двоих детей. Криминальная обстановка в городе напряжённая, и блюститель порядка вместе с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о безвременной гибели своей супруги.

Вместе с Падалеки в сериале по сценарию Анны Фрике («Быть человеком») снимаются Линдси Морган, Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Женевьев Падалеки и Одетт Эннэйбл.

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Выйдут в январе

10 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
12 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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