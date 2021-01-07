Слухи о втором сезоне сериала «Локи» подтверждаются

Ноябрьские слухи, основанные на информации производственного бюллетеня Production Weekly, готов подтвердить Deadline — в новости о назначении Майкла Уолдрона на пост сценариста нового фильма по «Звёздным войнам» портал упомянул о втором сезоне сериала «Локи», где Уолдрон значится шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером.

Продолжение сериала, по информации PW, стартует в январе 2022 года. Deadline сообщает, что по условиям контракта, Уолдрон так или иначе будет задействован в производстве второго сезона. Возможно, не так плотно, как в случае с первым, но как минимум продюсерский пост он за собой почти наверняка оставит.

Премьера авантюрно-приключенческого экшена с Томом Хиддлстоном в главной роли запланирована на май. И зрители уже получили возможность взглянуть на проект одним глазком — в декабре Disney+ показал первый трейлер сериала.