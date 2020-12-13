Главные анонсы Marvel: сериалы малыша Грута и Ника Фьюри, «Сокол и Зимний солдат», «Локи» и возвращение злодея из «Халка»

Помимо крупного и важного киношного блока новостей, озвученных главой Marvel Studios Кевином Файги в ходе Disney Investor Day 2020, свою (и, кстати, немалую) долю информационных обновлений получили многосерийные проекты студии, которые внесут свою важную лепту в сюжет киновселенной Marvel.

Супергеройские сериалы для потокового сервиса Disney+ обросли официальными подробностями и значительно расширили свои ряды. Кратко и по существу обо всех важных обновлениях поговорим в этом сборном материале.

Первый сериал вселенной MCU «ВандаВижн» получил второй полноценный трейлер и основной постер. Все промо-материалы активно напоминают о ключевом моменте сюжета — разрушении иллюзорного мира, где на какое-то время затаились Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани). Премьера сериала состоится 15 января

Приключенческий экшен «Сокол и Зимний солдат» обзавёлся первым трейлером и официальным постером, а также датой выхода — премьера сериала с Энтони Маки и Себастианом Стэном запланирована на 19 марта.

Фантастические приключения с нотками криминального триллера — это всё о сериале «Локи» с Томом Хиддлстоном. Проект тоже получил первый трейлер с множеством прелюбопытных кадров. Видеоролик официально подтвердил, что сюжет развивается в альтернативной временной линии, созданной в «Мстителях: Финале». До кучи подтверждены участники основного актёрского состава Оуэн Уилсон и Гугу Мбата-Роу.

Трейлер анимационной антологии «Что если?» по одноимённой серии комиксов, исследующий разнообразные сюжетные линии вне канона MCU, оживил уже имеющийся в сети промо-арт, где зрители видели Капитана Британию, обращённого в зомби Капитана Америку, Звёздного Лорда Т’Чаллу и многое другое.

Подростковый экшен «Мисс Марвел» наградили роликом о создании, где засветилась отвечающая за аутентичность творческая команда проекта. Плюс в ролике имеется пара-тройка кадров из сериала, где главную роль играет дебютантка Иман Веллани.

Файги официально поприветствовал Хейли Стайнфелд в образе Кейт Бишоп из «Соколиного глаза», а также подтвердил ранее объявленных участников творческой команды и основного актёрского состава проекта, включая Веру Фармигу, Фра Фри и Алакву Кокс. Фото и видео со съёмочной площадки продолжают наводнять сеть.

Татьяна Маслани официально утверждена на главную роль в «Женщине-Халке». В сериале также появится Марк Руффало в образе Брюса Беннера и Тим Рот, которому предстоит снова сыграть злодея Эмиля Блонски (он же Мерзость) из «Невероятного Халка». Вдобавок Файги намекнул на появление в юридическом сериале других супергероев, подогрев слухи и возвращении на экраны Сорвиголовы.

Официально подтверждён сериал Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), получивший название «Секретное вторжение». Компанию главе «Щ.И.Т.» составит скрулл Талос из «Капитана Марвел». Играть его будет, конечно же, Бен Мендельсон.

И ещё два официальных подтверждения касаются условных спин-оффов «Железного человека». Речь о сериале про юного техногения Рири Уильямс «Железное сердце» с Доминик Торн в главной роли, а также об экшене «Бронированные войны», где центральным персонажем окажется друг Тони Старка Воитель в исполнении Дона Чидла.

Отдельного анонса удостоился заготовленный для видеосервиса Disney+ праздничный спецэпизод по вселенной «Стражей Галактики». Срежиссированный Джеймсом Ганном спэшел покажут зимой 2022-го. В дополнение к нему у Малыша Грута появится собственный многосерийный сольник «Я есть Грут» в виде сборника короткометражных эпизодов.

О «Лунном рыцаре» Кевин Файги упомянул лишь мельком, пообещав историю о сложном и очень интересном герое с множественными личностями. Кастинговые слухи об Оскаре Айзеке глава Marvel Studios подтверждать пока не стал.