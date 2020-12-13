Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 декабря

Бог обмана снова шалит в первом трейлере сериала «Локи». Первый взгляд на сумасшедшие путешествия неугомонного братца Тора.
Первый трейлер боевика «Сокол и Зимний солдат» хвастается экшеном. Премьера — в марте.
Всё смешалось во вселенной Marvel в трейлере антологии «Что если?». Анимационная антология стартует летом 2021-го.
Соавтор «Матрёшки» Лесли Хэдланд готовит сериал про ситхов «Аколит». Мистический триллер расскажет о событиях эпохи Расцвета Республики.
Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби». Информацию подтвердила Кэтлин Кеннеди.
Темнокожая духовная наследница Тони Старка обзавелась сольным сериалом «Железное сердце». Главную героиню сыграет Доминик Торн.
«Секретное вторжение» — Ник Фьюри и скрулл наиграли на самый масштабный сериал Marvel. Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон вернутся к своим ролям.
Второй трейлер сериала «ВандаВижн» отправляет главных героев на войну. Идиллия даст трещину в январе.
Джон Фавро и Дэйв Филони готовят два спин-оффа «Мандалорца» — про рейнджеров и Асоку Тано. А сам космический вестерн обзавёлся датой выхода третьего сезона.
Сорвиголова может появиться в сериале «Женщина-Халк». Не «Человеком-пауком» единым.