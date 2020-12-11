 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Трансляция фестиваля «Демодуляция 2020» и церемонии награждения YRGB 2020 Новые фильмы 10 декабря 2020 года: «Неадекватные люди 2», «Назад в будущее» и другие новинки кино Ноль кадров в секунду. Выпуск 346: Тактический сладкий картофель Новая «Фантастическая четвёрка» официально в разработке с режиссёром «Человека-паука» Новые фильмы 17 декабря 2020 года: «Обратная связь», «Самый новый год» и другие новинки кино
10
СЕРИАЛЫ
3 044
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Темнокожая духовная наследница Тони Старка обзавелась сольным сериалом «Железное сердце»

Прошлой осенью ходили слухи, будто Marvel Studios запустит в разработку сериал «Железное сердце» по одноимённому комиксу Ironheart. Представьте себе, они тоже оказались правдой. Во время Disney Investor Day 2020 Кевин Файги подтвердил разработку многосерийного проекта для видеосервиса Disney+ и презентовал его официальное лого.

Более того, уже известно, что главную героиню истории сыграет Доминик Торн. Речь в сериале пойдёт о юном техногении Рири Уильямс, сконструировавшей собственные высокотехнологичные доспехи, очень напоминающие костюм Железного человека, примерив которые, девушка становится супергероиней по прозвищу Железное сердце.

Поговаривали, будто этот сериал позволит вернуть на экраны Тони Старка в образе искусственного интеллекта, встроенного в костюм героини. Ну и озвучивать его в идеале, понятное дело, должен Роберт Дауни-младший. Официального подтверждения этому пока нет.

10 Обсудить
Темы
 
Железное сердце
 11 декабряДон Чидл вернётся к роли Воителя из «Железного человека» в сольном сериале на Disney+ 11 декабряВсё смешалось во вселенной Marvel в трейлере антологии «Что если?» 11 декабряТору следует напрячься: Кристиан Бэйл сыграет убийцу богов 11 декабряБог обмана снова шалит в первом трейлере сериала «Локи» 11 декабряНовая «Фантастическая четвёрка» официально в разработке с режиссёром «Человека-паука» 11 декабряПервый трейлер боевика «Сокол и Зимний солдат» хвастается экшеном
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Темнокожая духовная наследница Тони Старка обзавелась сольным сериалом «Железное сердце»

Тоже интересно

 
Кино «Унесённых ветром» сдуло с HBO Max за несоответствие реалиям
 
Кино «Терминал» — трейлер
 
Кино Тодд Филлипс рассказал, как Мартин Скорсезе поучаствовал в создании «Джокера»
 
«Чернобыль» — тизер-трейлер с датой выхода
 
Кино «Чернобыль»: трейлер фильма Данилы Козловского рисует ужасы аварии на ЧАЭС
 
По роману «Азазель» Бориса Акунина опять снимут сериал
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в декабре

14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 440: «Манк», BadComedian, Антон Долин и Игорь Пылаев
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 346: Тактический сладкий картофель
 
5ЕВА – 402: Где заказать личное обращение
 
13Телеовощи – 369: Группа товарищей с золотым кольцом
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru