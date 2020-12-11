Темнокожая духовная наследница Тони Старка обзавелась сольным сериалом «Железное сердце»

Прошлой осенью ходили слухи, будто Marvel Studios запустит в разработку сериал «Железное сердце» по одноимённому комиксу Ironheart. Представьте себе, они тоже оказались правдой. Во время Disney Investor Day 2020 Кевин Файги подтвердил разработку многосерийного проекта для видеосервиса Disney+ и презентовал его официальное лого.

Более того, уже известно, что главную героиню истории сыграет Доминик Торн. Речь в сериале пойдёт о юном техногении Рири Уильямс, сконструировавшей собственные высокотехнологичные доспехи, очень напоминающие костюм Железного человека, примерив которые, девушка становится супергероиней по прозвищу Железное сердце.

Поговаривали, будто этот сериал позволит вернуть на экраны Тони Старка в образе искусственного интеллекта, встроенного в костюм героини. Ну и озвучивать его в идеале, понятное дело, должен Роберт Дауни-младший. Официального подтверждения этому пока нет.