Дон Чидл вернётся к роли Воителя из «Железного человека» в сольном сериале на Disney+

Очередное подтверждение апрельских слухов о сериалах Marvel Studios. В работе у студии действительно находится многосерийный проект с участием Воителя (он же Боевая Машина) из фильмов о Железном человеке. Сериал носит название «Бронированные войны» (Armor Wars) и уже обзавёлся официальным логотипом.

Дон Чидл вернётся к роли Джеймса «Воителя» Роудса. Сюжет будущего сериала пока известен лишь в общих чертах. Фантастический экшен расскажет о худшем кошмаре Тони Старка, воплощающемся в реальность, когда супертехнологии Старка попадают не в те руки. Основой сюжета послужит одноимённая серия комиксов Marvel.

О творческой команде многосерийного проекта, анонсированного Кевином Файги в рамках Disney Investor Day 2020, никакой информации пока нет.