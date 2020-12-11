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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Всё смешалось во вселенной Marvel в трейлере антологии «Что если?»

Капитан Британия Пегги Картер, Звёздный Лорд Т’Чалла и другие невероятные метаморфозы. Многосерийная анимационная антология Marvel Studios «Что если?» обзавелась первым трейлером, который обещает продемонстрировать марвеловскую вселенную во всём её многообразии.

Проект основан на одноимённой серии комиксов, не входящих в канон. Антология рассказывает, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждый эпизод посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel. Все актёры MCU озвучивают в сериале анимационные версии собственных персонажей.

Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ следующим летом.

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