Всё смешалось во вселенной Marvel в трейлере антологии «Что если?»

Капитан Британия Пегги Картер, Звёздный Лорд Т’Чалла и другие невероятные метаморфозы. Многосерийная анимационная антология Marvel Studios «Что если?» обзавелась первым трейлером, который обещает продемонстрировать марвеловскую вселенную во всём её многообразии.

Проект основан на одноимённой серии комиксов, не входящих в канон. Антология рассказывает, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждый эпизод посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel. Все актёры MCU озвучивают в сериале анимационные версии собственных персонажей.

Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ следующим летом.