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Второй трейлер сериала «ВандаВижн» отправляет главных героев на войну

В честь онлайн-мероприятия Disney Investor Day 2020 стриминговый сервис Disney+ выкатил второй трейлер и опубликовал свежий официальный постер супергеройского сериала «ВандаВижн», где больше внимания уделено разрушающейся иллюзии, которая обнажает истинное положение вещей. Выглядит многообещающе.

В сюжете, где сплетаются приключения, фантастика и комедия, Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) недолго поживут безоблачной жизнью пары из классических ситкомов. Но как только иллюзия развеется, главных героев ждут новые испытания.

Премьера сериала Marvel Studios состоится 15 января.

И постер:

Постеры сериала «ВандаВижн»
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 5 декабряСвежий постер «ВандаВижн» напоминает о январской премьере сериала 21 ноябряПол Беттани и Элизабет Олсен из «ВандаВижн» украсили собой обложки журнала Empire 12 ноября«ВандаВижн» уже точно не выйдет в этом году
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