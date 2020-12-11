Второй трейлер сериала «ВандаВижн» отправляет главных героев на войну

В честь онлайн-мероприятия Disney Investor Day 2020 стриминговый сервис Disney+ выкатил второй трейлер и опубликовал свежий официальный постер супергеройского сериала «ВандаВижн», где больше внимания уделено разрушающейся иллюзии, которая обнажает истинное положение вещей. Выглядит многообещающе.

В сюжете, где сплетаются приключения, фантастика и комедия, Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) недолго поживут безоблачной жизнью пары из классических ситкомов. Но как только иллюзия развеется, главных героев ждут новые испытания.

Премьера сериала Marvel Studios состоится 15 января.

И постер: