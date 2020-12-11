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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джон Фавро и Дэйв Филони готовят два спин-оффа «Мандалорца» — про рейнджеров и Асоку Тано

А вот и официальное подтверждение давно ходивших слухов — «Мандалорец» официально обзавёлся сразу двумя спин-оффами от Джона Фавро и Дэйв Филони. Многосерийный флагман вселенной «Звёздных Войн» дарит жизнь двум сериалам. Первый называется «Рейнджеры Новой Республики», второй — «Асока Тано» с Розарио Доусон в главной роли.

Никаких деталей об этих проектах Lucasfilm пока не представил, кроме того факта, что обоими будет заниматься творческий дуэт Фавро и Филони. И уже имеются официальные логотипы обоих сериалов.

Промо-арт сериала «Рейнджеры Новой Республики» Промо-арт сериала «Асока Тано»

И попутно выяснилось, что третий сезон «Мандалорца» стартует на потоковом сервисе Disney+ на Рождество 2021 года.

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 30 ноябряРозарио Доусон в образе Асоки Тано на свежем постере второго сезона «Мандалорца» 6 ноября«Мандалорец» готовится к съёмкам третьего сезона и мини-сериала про Бобу Фетта 30 октябряТаков путь: Дин Джарин и Малыш Йода на международных постерах второго сезона «Мандалорца»
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