Джон Фавро и Дэйв Филони готовят два спин-оффа «Мандалорца» — про рейнджеров и Асоку Тано

А вот и официальное подтверждение давно ходивших слухов — «Мандалорец» официально обзавёлся сразу двумя спин-оффами от Джона Фавро и Дэйв Филони. Многосерийный флагман вселенной «Звёздных Войн» дарит жизнь двум сериалам. Первый называется «Рейнджеры Новой Республики», второй — «Асока Тано» с Розарио Доусон в главной роли.

Никаких деталей об этих проектах Lucasfilm пока не представил, кроме того факта, что обоими будет заниматься творческий дуэт Фавро и Филони. И уже имеются официальные логотипы обоих сериалов.

И попутно выяснилось, что третий сезон «Мандалорца» стартует на потоковом сервисе Disney+ на Рождество 2021 года.