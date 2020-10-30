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Таков путь: Дин Джарин и Малыш Йода на международных постерах второго сезона «Мандалорца»

В честь сегодняшней премьеры второго сезона «Мандалорца» официальный твиттер-аккаунт проекта опубликовал подборку посвящённых сериалу промо-артов от художников из разных стран. Плакаты многосерийного космического вестерна Джона Фавро и Дэвида Филони на разных языках напоминают: «Таков путь».

Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец»

Восьмисерийный второй сезон приключенческой фантастики по вселенной «Звёздных войн» срежиссировали Фавро, Филони, а также Пейтон Рид и Роберт Родригес. В основной актёрский состав пока что входят знакомые всё лица: Педро Паскаль, Джина Карано Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито, но тут поклонники ждут от авторов сюрпризов.

Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец»
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2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
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5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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