Лэндо Калриссиан получил сольный сериал «Лэндо» на Disney+

Ещё один из громких слухов по вселенной «Звёздных войн» получил официальное подтверждение во время онлайн-конференции Disney Investor Day 2020. Лэндо Калриссиан отправляется на малые экраны в многосерийном приквеле под названием «Лэндо», который будет выходить на потоковом сервисе Disney+.

Никаких сюжетных деталей о проекте пока нет, но предположим, что речь пойдёт о невероятных приключениях ещё юного знаменитого контрабандиста. Вернётся ли к роли Дональд Гловер, сыгравший персонажа в полнометражном «Хане Соло», пока неизвестно.

Проект находится на ранних стадиях разработки. Создателем многосерийного сольника выступает соавтор сериала «Дорогие белые» Джастин Симиен.