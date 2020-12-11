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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Лэндо Калриссиан получил сольный сериал «Лэндо» на Disney+

Ещё один из громких слухов по вселенной «Звёздных войн» получил официальное подтверждение во время онлайн-конференции Disney Investor Day 2020. Лэндо Калриссиан отправляется на малые экраны в многосерийном приквеле под названием «Лэндо», который будет выходить на потоковом сервисе Disney+.

Никаких сюжетных деталей о проекте пока нет, но предположим, что речь пойдёт о невероятных приключениях ещё юного знаменитого контрабандиста. Вернётся ли к роли Дональд Гловер, сыгравший персонажа в полнометражном «Хане Соло», пока неизвестно.

Проект находится на ранних стадиях разработки. Создателем многосерийного сольника выступает соавтор сериала «Дорогие белые» Джастин Симиен.

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