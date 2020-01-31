Как мог выглядеть сериал Джорджа Лукаса Underworld по вселенной «Звёздных войн»

Задолго до того, как «Мандалорец» присвоил себе титул первого художественного сериала по вселенной «Звёздных войн», у франчайза был шанс получить многосерийное ответвление, которым собирался заниматься отец-основатель Джордж Лукас. Как известно, эта его затея ни во что конкретное не вылилась, однако желающие могут узреть, на что мог бы быть похож тот самый первый сериал по «Звёздным войнам».

На YouTube появилось 10-минутный ролик — тестовое видео для многосерийного проекта Underworld от Lucasfilm и Stargate Studios («Орвилл»). Место развития событий — нижние уровни Корусанта. Сериал собирался рассказать о происходившем после памятного Приказа 66 и Великого истребления джедаев. В частности в сюжете отводилось место для первой встречи Хана Соло и Чубакки, а также памятной игры в сабакк, когда Лэндо Калриссиан проиграл Хану «Тысячелетний сокол». Среди прочих персонажей в повествовании отводилось место и Бобе Фетту.

Первая половина ролика — лежавшее в сети с 2010 года тестовое видео, которое давало представление о масштабе и атмосфере действа. Вторая половина — новый видеоматериал, в подробностях демонстрирующий съёмочный процесс.

Планировалось снять 100 эпизодов по 42 минуты, и сценарий 50 эпизодов уже был написан. К сожалению, задумывавшийся с 2005 года проект оказался слишком дорогим в производстве (бюджет каждого эпизода оценивали в $ 50 млн), а потом Лукас продал студию Disney, и планы по сериалу были окончательно похоронены.