Анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка» расскажет о молодости Весемира

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Объявленный на прошлой неделе анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка», расширяющий вселенную сериального «Ведьмака», обзавёлся предварительным синопсисом. Исходя из аннотации к мультфильму, речь в нём пойдёт отнюдь не о прославленном Геральте из Ривии.

Анимационное фэнтези поведает о детстве и юности ведьмака Весемира из Каэр-Морхена — главы Школы Волка и наставника Геральта. Зрители узнают, как он сам начинал свой путь, попав в ведьмачью школу, когда таинственный Деглан забрал мальчика на обучение, потребовав его по Праву Неожиданности.

В первом сезоне «Ведьмака» зрители слышат Весемира в эпизоде «Нечто большее», где он говорит голосом Тео Джеймса. Вернётся ли актёр к озвучиванию персонажа, пока неизвестно.

Мультфильм обещают показать в перерыве между первым и вторым сезонами. За проект отвечают шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич и сценарист обоих его сезонов Бо Демайо. Производством занимается Studio Mir («Повелитель стихий: Легенда Корры»).