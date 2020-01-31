 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Ворон» может вернуться в производство В этом году Netflix потратит рекордную сумму на создание оригинального контента Сценарий «Морбиуса» помогали писать авторы «Железного человека» и «Карателя» Пугающее превращение Джареда Лето в первом трейлере фильма «Морбиус, живой вампир» «Безумный Макс» и «Паразиты»: пользователи Metacritic назвали лучшие фильмы 2019 года и десятилетия
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка» расскажет о молодости Весемира

Объявленный на прошлой неделе анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка», расширяющий вселенную сериального «Ведьмака», обзавёлся предварительным синопсисом. Исходя из аннотации к мультфильму, речь в нём пойдёт отнюдь не о прославленном Геральте из Ривии.

Анимационное фэнтези поведает о детстве и юности ведьмака Весемира из Каэр-Морхена — главы Школы Волка и наставника Геральта. Зрители узнают, как он сам начинал свой путь, попав в ведьмачью школу, когда таинственный Деглан забрал мальчика на обучение, потребовав его по Праву Неожиданности.

В первом сезоне «Ведьмака» зрители слышат Весемира в эпизоде «Нечто большее», где он говорит голосом Тео Джеймса. Вернётся ли актёр к озвучиванию персонажа, пока неизвестно.

Мультфильм обещают показать в перерыве между первым и вторым сезонами. За проект отвечают шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич и сценарист обоих его сезонов Бо Демайо. Производством занимается Studio Mir («Повелитель стихий: Легенда Корры»).

1 Обсудить
Темы
 
Ведьмак: Кошмар Волка Ведьмак
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Во втором сезоне шоураннер «Ведьмака» обещает линейный сюжет и персонажей нетрадиционной ориентации
 
Цири займёт центральное место в сюжете второго сезона «Ведьмака»
 
У сериала «Ведьмак» появился официальный сайт с подробной картой и удобной хронологией

Тоже интересно

 
Супермен в чёрном костюме из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
«Восемь подруг мисс Оушен» — трейлер
 
Тодд Филлипс снимет «Джокера 2» и ещё один фильм про дисишного злодея
 
Кадр из фильма «Лара Крофт»
 
«Гемини» — трейлер и постер фантастического боевика с Уиллом Смитом
 
Сериалы Все сцены секса на HBO будут сниматься под присмотром специалиста
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00КГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney − Trials and Tribulations, часть 3
 
СкороЕВА (аудио)

Выйдут в марте

1 СбТелеовощи (аудио)
2 ВсТелеовощи (видео)
2 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
3 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
4 Вт20:00ЕВА (трансляция)
5 СрНоль кадров в секунду (аудио)
5 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
6 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 390: Новый министр культуры и экранизация Лавкрафта
 
5ЕВА
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
0Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
14Телеовощи – 324: Работа языком в разных смыслах
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 389: Плохие парни навсегда, Паразиты, Дело Ричарда Джуэлла
 
20ЕВА – 356: Полит-подкаст
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
5Телеовощи – 323: Драматическое порно
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru