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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Первый взгляд на приквел «Изгоя-один» про Кассиана Андора

Многосерийный приквел «Изгоя-один» про Кассиана Андора в исполнении Диего Луны получил официальное название «Андор» и в рамках Diseny Investor Day 2020 — ролик о создании. Производственный процесс начался совсем недавно и проходит в Великобритании. И у зрителей появился шанс заглянуть за кулисы проекта.

Шпионский экшен Lucasfilm расскажет об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора и его напарника дроида K-2SO (Алан Тьюдик) до их памятной героической вылазки по добыванию чертежей «Звезды смерти» на Скарифе. В актёрском составе также значатся Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Денис Гоф и Адриа Архона.

Шоураннером и сценаристом сериала числится Тони Гилрой («Изгой-один»]), а режиссирует Тоби Хэйнс («Шерлок», «Чёрное зеркало»). Премьера намечена на 2022 год.

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Видео Андор
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