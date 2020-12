Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби»

Одно из важнейших объявлений в сериальной линейке «Звёздных Войн» в рамках Disney Investor Day 2020 — это возвращение на экраны Хейдена Кристенсена. Новость официально подтвердила глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, объявив, что актёр вернётся к роли Энакина Скайуокера/Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби».

В честь столь важных новостей в сеть выложили анимированный логотип сериала с Юэном Макгрегором в главной роли, события которого развернутся 10 лет спустя после «Мести ситхов». Съёмочный процесс планируют запустить в начале следующего года в Великобритании. Режиссирует шестисерийный мини-сериал Дебора Чоу («Мандалорец»)

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk