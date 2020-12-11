 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Крис Эванс сыграет полную противоположность Капитана Америки в новом шпионском триллере братьев Руссо VR-шутер Medal of Honor: Above and Beyond до того здоровый, что влезет не на каждый SSD Evil Dead: The Game — авторы World War Z делают ещё один клон Left 4 Dead на основе популярного фильма Создатели «Я иду искать» и «Крика 5» снимут ужастик про встречу выпускников Gears 5 — премьерный трейлер дополнения Hivebusters
СЕРИАЛЫ
139
 
Прямая ссылка на новость:

Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби»

Одно из важнейших объявлений в сериальной линейке «Звёздных Войн» в рамках Disney Investor Day 2020 — это возвращение на экраны Хейдена Кристенсена. Новость официально подтвердила глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, объявив, что актёр вернётся к роли Энакина Скайуокера/Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби».

В честь столь важных новостей в сеть выложили анимированный логотип сериала с Юэном Макгрегором в главной роли, события которого развернутся 10 лет спустя после «Мести ситхов». Съёмочный процесс планируют запустить в начале следующего года в Великобритании. Режиссирует шестисерийный мини-сериал Дебора Чоу («Мандалорец»)

+ Обсудить
Темы
 
Оби-Ван Кеноби
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби»

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 317: «Ведьмак» — Первые впечатления от сериала
 
Кино «Холоп» устанавливает новые рекорды отечественного проката
 
Кино «Маугли» — второй трейлер и дата выхода фильма режиссёра Энди Серкиса
 
Сериал «Видоизменённый углерод» получил второй сезон с Энтони Маки в главной роли
 
Кино Стало известно, какие именно персонажи войдут в новый «Отряд самоубийц»
 
Кино Сиквел «Не дыши» сделает из злодея первого фильма главного героя
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в декабре

13 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 346: Тактический сладкий картофель
 
5ЕВА
 
 
13Телеовощи – 369: Группа товарищей с золотым кольцом
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 439: «День курка», «Кровные узы» и новая соска
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru