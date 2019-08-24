 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Marvel Studios снимет сериал по комиксу «Лунный Рыцарь» Новости игр — лучшее за неделю Чёрная комедия «Уэйн» от авторов «Дэдпула» не получит продления на YouTube Канал Syfy попрощался с «Криптоном» и задумкой снять его спин-офф «Лобо» THQ Nordic нашла нового разработчика для Dead Island 2, готовит следующие части Metro, Saints Row и TimeSplitters
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби начнутся в следующем году

Ну и теперь официальней некуда — на презентации проектов потокового сервиса Disney+ в рамках D23 Expo появился Юэн Макгрегор и привёл аудиторию в экстаз подтверждением того, о чём инсайдеры говорили ещё весной, — Lucasfilm активно готовит многосерийный проект, посвящённый событиям из жизни Оби-Вана Кеноби.

В общем, источники не соврали — контракт и впрямь подписан, и актёр ждёт не дождётся, когда сможет приступить к съёмкам. С производственным процессом, к слову, затягивать не собираются. Сериал пока не получил точного названия, зато, по словам главы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, уже имеет на руках полностью законченный сценарий, а съёмки проекта начнутся в следующем году.

Сериал продолжит временную линию приквелов оригинальной космосаги — его события развернутся спустя восемь лет после произошедшего в «Мести ситхов», когда мастер-джедай Оби-Ван Кеноби доставил младенца Люка Скайуокера на Татуин.

1 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Джейк Джилленхол может сыграть марвеловского суперзлодея
 
Кино «Восемь подруг мисс Оушен» — второй трейлер
 
«Сверхлюди» не принесли сверхприбыли в кинопрокате
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 212: Хиндер
 
«Игра престолов» — трейлер восьмого сезона
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 350: «Мстители: Финал» и прочее
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в августе

25 ВсТелеовощи (видео)
25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду (аудио)
28 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
30 ПтЕВА (аудио)
30 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
9Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 91: Gamescom Opening Night Live
 
10ЕВА
 
20Телеовощи – 297: Не обманул, а передумал
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
 
9Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
27ЕВА – 333: Здесь был Гандам
 
24Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Прохождение Wolfenstein: Youngblood - Гид по трофеямМеч, хлыст и паркур - представлен геймплей яркого киберпанк-экшена GhostrunnerHades - первый эксклюзив Epic Games Store от создателей Bastion и Transistor получил дату релиза в SteamЭнтузиасты продемонстрировали ремейк The Elder Scrolls III: Morrowind на движке SkyrimЭкстремальные условия выживания и эволюция в релизном трейлере Ancestors: The Humankind Odyssey от создателя Assassin's Creed

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru