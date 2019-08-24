Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби начнутся в следующем году

Ну и теперь официальней некуда — на презентации проектов потокового сервиса Disney+ в рамках D23 Expo появился Юэн Макгрегор и привёл аудиторию в экстаз подтверждением того, о чём инсайдеры говорили ещё весной, — Lucasfilm активно готовит многосерийный проект, посвящённый событиям из жизни Оби-Вана Кеноби.

В общем, источники не соврали — контракт и впрямь подписан, и актёр ждёт не дождётся, когда сможет приступить к съёмкам. С производственным процессом, к слову, затягивать не собираются. Сериал пока не получил точного названия, зато, по словам главы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, уже имеет на руках полностью законченный сценарий, а съёмки проекта начнутся в следующем году.

Сериал продолжит временную линию приквелов оригинальной космосаги — его события развернутся спустя восемь лет после произошедшего в «Мести ситхов», когда мастер-джедай Оби-Ван Кеноби доставил младенца Люка Скайуокера на Татуин.