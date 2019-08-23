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«Бэтвумен» — «безумный» промо-ролик со злодейкой Алисой

Телеканал The CW продолжает пытать зрителей промо-материалами из своей осенней премьеры «Бэтвумен». На этот раз тизерят противостояние супергероини и преступной злодейки Алисы. Безумие — мнимое или реальное — более чем подходящая тема для сериала.

Так уж сложились обстоятельства, что три года назад Бэтмен куда-то запропастился, а наводить порядок в Готэме кому-то надо. Эту неподъёмную ношу взвалила на свои хрупкие плечи матёрая лесбиянка Кейт Кейн (Руби Роуз), позаимствовав у Брюса Уэйна его чудо-костюмчик и налепив на шлем алый парик. Так и родилась современная Бэтвумен — гроза преступности и здравого смысла.

Суперегеройский экшен Грега Бреланти и Кэролайн Дрис («Дневники вампира») стартует 6 октября.

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