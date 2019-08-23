«Жить с самим собой» — первые кадры из комедии с раздвоившимся Полом Раддом

Потоковый сервис Netflix опубликовал первые кадры из восьмисерийной комедии «Жить с самим собой», где Пол Радд сыграет сразу две главные роли. Первый сезон выйдет на малые экраны 18 октября.

Страдающий от жизненных трудностей Майлз (Радд) берётся испробовать новый подход к решению психологических проблем. Однако вместо избавления от невзгод его обеспечивают дополнительной головной болью: инновационная методика пытается заменить пациента его усовершенствованной версией. Майлз 2.0 попросту крадёт жизнь своего прототипа, отбирая всё, что ему дорого. Так протагонист приходит к пониманию прописной истины: худший враг человека — это он сам.

Создателем, шоураннером и сценаристом сериала является Тимоти Гринберг («В объезд»); он же числится в команде исполнительных продюсеров наряду с Полом Раддом и режиссёрами проекта Джонатаном Дэйтоном и Валери Фэрис.