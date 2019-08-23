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Постер сериала «Мандалорец»

В рамках мероприятия D23 Expo студия Disney опубликовала официальный постер приключенческой фантастики «Мандалорец» — первого художественного сериала по вселенной «Звёздных войн». Премьера состоится 12 ноября, в день запуска цифровой платформы Disney+.

Приключенческий боевик Джона Фавро рассказывает о событиях в далёкой-далёкой галактике после падения Империи. Настали смутные времена и впереди приход к власти Первого Ордена. По дальним рубежам галактики скитается таинственный стрелок-мандалорец в исполнении Педро Паскаля.

В 10-серийном первом сезоне, срежиссированном Дэйвом Филони, Тайкой Вайтити, Дебоой Чоу, Риком Фамуйивой и Брайс Даллас Ховард, снялись Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог.

Постеры сериала «Мандалорец»
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