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Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:
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Супергероиню из второго сезона «Пацанов» сделают белой националисткой

В июле стало известно, что в стройные спургеройские ряды сериала «Пацаны» впишется новый, известный по комиксу-первоисточнику персонаж, которого доверили играть Ае Кэш («Ты — воплощение порока»). Речь идёт о нацистском суперсолдате Шторме (Stormfront).

В недавнем интервью порталу Coming Soon шоураннер проекта Эрик Крипке сказал пару слов о новом персонаже, при переносе на экран пережившем кое-какие коррективы. Помимо очевидной смены пола Шторм малость осовременил свои убеждения.

Все мы новостные наркоманы и привыкли обращать внимание на творящиеся в мире вещи, размышляя, как мы можем использовать наших супергероев в качестве метафоры к происходящему. Я с ужасом и прискорбием сообщаю, что наметился рост белого национализма, и он принимает форму, весьма отличную от национализма 40-х. Поэтому нам захотелось создать персонажа, репрезентирующего эту тенденцию.

 
Эрик Крипке, за злободневность

В продолжении экшен-сатиры о противостоянии суперов и охотящихся на них оперативников снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капона. Съёмки в самом разгаре, выйдет второй сезон в следующем году.

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Пацаны
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