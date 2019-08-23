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«Голиаф» — трейлер третьего сезона юридической драмы с Билли Бобом Торнтоном

Стриминговый сервис Amazon выкатил трейлер третьего сезона «Голиафа». Юридическая драма с Билли Бобом Торнтоном в главной роли возвращается на малые экраны 4 октября.

В третьем сезоне Билли Макбрайд (Торнтон) — некогда успешный, но скатившийся адвокат, сумевший вернуться к работе благодаря делу против бывшего коллеги, — возьмётся за новое неподъёмное дело. Гибель супруги старого приятеля приведёт адвоката в страдающую от засухи Калифорнийскую долину, где главный герой померится силами с фермером-миллиардером.

В продолжении снимаются Нина Арианда, Таня Рэймонд, Диана Хоппер, Ана де ла Регера, Джули Бристер, Деннис Куэйд, Эми Бреннеман, Бо Бриджес, Гриффин Данн, Шерилин Фенн и Шамир Андерсон.

Обязанности шоураннера исполняет Лоуренс Триллинг («Мёртвые до востребования»).

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