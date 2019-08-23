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Сериал «Ковбой Бибоп» нашёл свою Джулию

В актёрском составе художественного сериала «Ковбой Бибоп», снимающегося по одноимённому культовому аниме, свежее пополнение — в кастинг-лист проекта влилась Елена Сатине («Странный ангел»), которая сыграет Джулию.

События оригинальной истории разворачиваются в постапокалиптическом будущем. К 2071 году Земля почти опустела, а человечество расселилось по остальным планетам Солнечной системы. Пёстрая и не всегда дружная команда космических ковбоев — охотников за головами — в попытках сбежать от прошлого бороздит просторы космоса в поисках преступников. Их поимкой и передачей властям экипаж корабля «Бибоп» зарабатывает себе на жизнь, а за соответствующую цену и мир спасти не прочь.

В 10-серийном космическом вестерне от Netflix снимаются Джон Чо (Спайк Шпигель), Мустафа Шакир (Джет Блэк), Даниэлла Пинеда (Фэй Валентайн) и Алекс Хэсселл (Вишес).

Молодая и прекрасная Джулия в исполнении Сатине — женщина, в которую влюблён Спайк Шпигель. Хрупкая Джулия пытается найти способ выжить в 'этом опасном и жестоком мире.

Сценарием занимается Кристофер Йост («Тор: Рагнарёк»). Первый и второй эпизоды снимет Алекс Гарсия Лопес («Сорвиголова», « «Ведьмак»]). Режиссёр оригинала Щиничиро Ватанабе консультирует проект. Шоураннерами выступают Андре Немец и Джош Аппелбаум, а также сценаристы «Венома» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг. Производство обеспечивают Tomorrow Studios, Netflix, Midnight Radio и авторы оригинала из Sunrise.

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Ковбой Бибоп
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