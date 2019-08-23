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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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«Поколение Q» — тизер и постер сиквела гей-драмы «Секс в другом городе»

Кабельный канал Showtime опубликовал тизер и постер гей-драмы «Поколение Q» — восьмисерийного продолжения «Секса в другом городе» (The L Word). Премьера увлекательной истории о дивном мире квиров и трансов состоится 8 декабря.

Продолжение истории о компании лесбиянок из Лос-Анджелеса расскажет, что успело произойти в жизни главных героинь за прошедшие годы, а также познакомит зрителей с новыми нетрадиционными персонажами. В основном актёрском составе значатся Дженнифер Билз, Кэтрин Мённиг, Лейша Хейли, Жаклин Тобони, Розанни Зайас, Ариэнн Манди и Лео Шен.

Шоураннером числится Марджа Льюис Райан; она же выступает исполнительным продюсером наравне с Билз, Мённиг, Хэйли и автором оригинального сериала Айлин Чейкен.

Высокохудожественный постер:

Постеры сериала «Поколение Q»
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Видео Поколение Q
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