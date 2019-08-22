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«Титаны» — свежие кадры из второго сезона супергеройского боевика

Потоковый сервис DC Universe опубликовал свежие кадры из второго сезона «Титанов». Дефицит костюмов элегантно скрадывает эффектный макияж и модные причёски отдельных представителей супергеройской братии.

События второго сезона следуют прямиком за случившимся в финале первого. Тригон сумел перетянуть на тёмную сторону Дика Грейсона и пытается проделать то же самое с остальными участниками супергеройской команды, побуждая их принять свою внутреннюю тьму. Устоять удаётся только Рэйчел и Гарфилду.

В сериале снимаются Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Иэн Глен, Эсай Моралес и другие. Второй сезон стартует 6 сентября.

Кадры из сериала «Титаны» Кадры из сериала «Титаны» Кадры из сериала «Титаны» Кадры из сериала «Титаны»
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