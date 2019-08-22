«Титаны» — свежие кадры из второго сезона супергеройского боевика

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис DC Universe опубликовал свежие кадры из второго сезона «Титанов». Дефицит костюмов элегантно скрадывает эффектный макияж и модные причёски отдельных представителей супергеройской братии.

События второго сезона следуют прямиком за случившимся в финале первого. Тригон сумел перетянуть на тёмную сторону Дика Грейсона и пытается проделать то же самое с остальными участниками супергеройской команды, побуждая их принять свою внутреннюю тьму. Устоять удаётся только Рэйчел и Гарфилду.

В сериале снимаются Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Иэн Глен, Эсай Моралес и другие. Второй сезон стартует 6 сентября.