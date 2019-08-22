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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Антология ужасов «В темноте» от Blumhouse получила второй сезон

Потоковый сервис Hulu продлил на второй сезон хоррор-антологию «В темноте» от Blumhouse Productions.

К пятнадцати изначально заказанным сериям вещатель добавил заказ на девять свежих эпизодов, таким образом доведя их общее количество до двадцати четырёх. Второй сезон также будет 12-серийным и стартует в следующем году. По оценкам глав студии Blumhouse TV, первый сезон оказался достаточно успешным, чтобы продолжить снимать жуткие праздничные истории. Hulu с ними согласился.

Проект представляет собой 12-серийный тематический сборник, где сюжет каждой истории вдохновлён тем праздником, который отмечается в месяц выхода серии. Каждый новый эпизод задействует отдельную творческую команду и актёрский состав.

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