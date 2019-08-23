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«Острые козырьки» — отрывок из пятого сезона культовой криминальной драмы

До старта пятого сезона «Острых козырьков» рукой подать, и телеканал BBC подразнил зрителей отрывком из продолжения, где Томас Шелби получает зловещее послание и в который раз демонстрирует свои суицидальные наклонности.

Впереди у семейства Шелби новые испытания. События развиваются на фоне финансового кризиса 1929 года, и получивший место в парламенте Томас Шелби знакомится с харизматичным политиком Освальдом Мосли, придерживающимся крайне смелых взглядов на будущее страны. От исхода их взаимоотношений будет зависеть очень многое.

В сериале снимаются Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Финн Коул, Кейт Филлипс, Софи Рандл, Чарли Мёрфи, Наташа О’Кифф, Эйдан Гиллен, Джек Роуэн, Кингсли Бен-Адир и Аня Тейлор-Джой. Шоураннер, сценарист и исполнительный продюсер сериала — Стивен Найт. Пятый сезон снял Энтони Бирн («Последнее королевство»).

Знаменитая гангстерская драма возвращается на экраны 25 августа.

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