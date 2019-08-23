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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Игроки» Дуэйна Джонсона завершатся пятым сезоном

Недавно обзаведшийся трейлером пятый сезон «Игроков» с Дуэйном Джонсоном станет для сериала последним. Об этом исполнитель главной роли сообщил в своём инстаграме, от души поблагодарив партнёра в лице HBO, а также поклонников за любовь и поддержку. Джонсон не стал называть причин закрытия, но судя по всему, решение завершить историю исходило от авторов. По информации THR, пятый сезон снимался как финальный и решение закруглиться было принято задолго до официально объявления.

Главный герой спортивной драмеди — бывшая звезда НФЛ, а нынче финансовый менеджер игроков Спенсер Страсмор (Джонсон), пытающийся в непростых условиях закрепиться на Олимпе современного спортивного бизнеса.

В сериале также снимаются Роб Кордри, Джон Дэвид Вашингтон, Омар Бенсон Миллер, Донован Картер, Трой Гэрити, Лондон Браун, Жасмин Саймон, Бриттани С. Холл и Расселл Брэнд. В исполнительных продюсерах состоят создатель сериала Стивен Левинсон («Красавцы»), Марк Уолберг, Дэни Гарсиа, Питер Берг, Дэнис Биггс и Джонсон.

Первая серия финального сезона выйдет на экраны послезавтра, 25 августа.

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Темы
 
Игроки
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