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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Marvel Studios готовит сериал про супергероиню-мусульманку «Мисс Марвел»

В ходе D23 Expo выяснилось, что Marvel Studios запускает в разработку многосерийный проект «Мисс Марвел», который познакомит зрителей с первой супергероиней-мусульманкой, удостоившейся сольного комикса.

Шоураннером и сценаристом сериала назначена Биша К. Али («Сексуальное воспитание», «Четыре свадьбы и одни похороны»), отвечающая всем необходимым требованиям.

Как персонаж Мисс Марвел появилась в 1976 году, и на данный момент последним её воплощением является девушка-подросток Камала Хан — американка пакистанского происхождения. Она из религиозной семьи и проживает в Нью-Джерси. Главной суперсилой Камалы является способность растягивать и деформировать своё тело.

Сериал будут показывать на потоковом сервисе Disney+, а вот когда именно, станет известно ещё очень нескоро.

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Мисс Марвел
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