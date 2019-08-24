Marvel Studios готовит сериал про супергероиню-мусульманку «Мисс Марвел»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В ходе D23 Expo выяснилось, что Marvel Studios запускает в разработку многосерийный проект «Мисс Марвел», который познакомит зрителей с первой супергероиней-мусульманкой, удостоившейся сольного комикса.

Шоураннером и сценаристом сериала назначена Биша К. Али («Сексуальное воспитание», «Четыре свадьбы и одни похороны»), отвечающая всем необходимым требованиям.

Как персонаж Мисс Марвел появилась в 1976 году, и на данный момент последним её воплощением является девушка-подросток Камала Хан — американка пакистанского происхождения. Она из религиозной семьи и проживает в Нью-Джерси. Главной суперсилой Камалы является способность растягивать и деформировать своё тело.

Сериал будут показывать на потоковом сервисе Disney+, а вот когда именно, станет известно ещё очень нескоро.