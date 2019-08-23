«Судная ночь» — превью второго сезона экшен-триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал USA Network опубликовал двухминутное превью второго сезона «Судной ночи». Авторы и актёры многосерийного спин-оффа одноимённого кинофранчайза рассказывают, о чём пойдёт речь в продолжении, события которого разворачиваются сразу после окончания очередной Судной ночи и живописуют её последствия.

События кровавого триллера о легализованной жестокости разворачиваются в альтернативной реальности, иллюстрируя традиции Судных ночей: раз в году в тоталитарных США на 12 часов разрешены любые преступления.

Производственным процессом руководят студия Blumhouse Television и компания Universal Cable Productions. Сериал вернётся в эфир этой осенью, но точной даты выхода пока нет.