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«Агенты Щ.И.Т.» — тизер-трейлер седьмого сезона

Седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.», в конце июля официально ставший для сериала заключительным, обзавёлся первым тизер-трейлером. Часть повествования, судя по всему, будет посвящена путешествиям во времени.

В 13-серийном седьмом сезоне фантастического боевика о сверхсекретной организации спасителей человечества задействованы Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

За проект по-прежнему отвечают бессменные шоураннеры и создатели сериала Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн.

Финальная глава приключенческого экшена стартует на телеканале ABC следующим летом.

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