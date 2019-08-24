Официальный трейлер потокового сервиса Disney+

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На D23 Expo 2019 представили официальный трейлер, посвящённый потоковому сервису Disney+. Ролик демонстрирует богатую палитру контента, который станет доступен подписчикам сервиса в день его запуска 12 ноября.

Ролик состоит из многочисленных кадров документальных и художественных, многосерийных и полнометражных, современных и классических проектов от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic. В день открытия видеотека сервиса будет насчитывать 7,500 эпизодов из 25 многосерийных проектов, 400 полнометражных фильмов, 100 из которых — недавние кинотеатральные релизы.

Месячная подписка обойдётся пользователям цифровой платформы в $ 6,99, годовая — в $ 69,99. На сервисе не будет рекламы, и он будет доступен для просмотра на игровых консолях, приставках smart TV и устройствах для просмотра стримингового видео.