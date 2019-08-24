Marvel Studios снимет сериал по комиксу «Лунный Рыцарь»

В ходе D23 Expo 2019 стало известно об официальном запуске в разработку многосерийного фантастического экшена «Лунный Рыцарь» по одноимённому комиксу Marvel.

Никаких деталей в рамках информационной панели, посвящённой проектам потокового сервиса Disney+, не раскрывалось.

Харизматичный антигерой Лунный Рыцарь, чьё настоящее имя Марк Спектор, дебютировал на страницах комикса в далёком 1975 году. Спектор — агент ЦРУ и наёмник — выполнял очередное задание в Египте, но оказался при смерти из-за разногласий с террористом Бушманом. Главного героя ждала верная гибель, но в видении ему явился египетский бог луны Коншу и спас от смерти в обмен на обещание обрести в лице Спектора аватара для своего земного воплощения. Так начинается история Лунного Рыцаря.