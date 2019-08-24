«Мандалорец» — трейлер приключенческой фантастики по вселенной «Звёздных войн»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

И наконец вот он — долгожданный первый трейлер сериала «Мандалорец», представленный Джоном Фавро и Дэйвом Филони на выставке D23 Expo 2019. Выглядит чрезвычайно многообещающе.

Приключенческий экшен — первый художественный сериал по вселенной «Звёздных войн» — рассказывает о происходившем в далёкой-далёкой галактике после падения Империи. Настали смутные, опасные времена накануне прихода к власти Первого Ордена. По дальним рубежам галактики скитается таинственный стрелок-мандалорец в исполнении Педро Паскаля.

В проекте задействованы Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог. Первый срежиссировали Дэйв Филони, Тайка Вайтити, Дебора Чоу, Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард.

В ходе сегодняшних мероприятий также выяснилось, что к актёрскому составе проекта присоединилась Минг-На Вен («Агенты Щ.И.Т.»). Её роль пока не раскрывается.

Премьера сериала состоится 12 ноября, в день запуска цифровой платформы Disney+.