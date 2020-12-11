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Вы не сможете это развидеть: беснующееся нечто в официальном трейлере «Стражи» по Терри Пратчетту

Кабельный канал BBC America продолжает эпатировать публику и испытывать наши нервы на прочность. Хотя, казалось бы, после серии кадров и промо-роликов нас тяжело чем-то удивить, но «Страже» это вновь и вновь удаётся.

Экранизация серии романов Терри Пратчетта (а точнее, того, что от них осталось) рассказывает о приключениях городской стражи Анк-Морпорка, где преступления разрешены законом, а от разномастной нечисти рябит в глазах. Всего за один сезон доблестным защитникам под началом старшего офицера Сэма Ваймса придётся раскрыть страшный заговор и спасти мир.

Главные роли в панк-рок фэнтези исполняют Ричард Дормер, Лара Росси, Марама Корлетт, Адам Хагилл, Ральф Айнесон, Джо Итон-Кент и Анна Чэнселлор.

«Долгожданная» премьера намечена на 3 января.

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