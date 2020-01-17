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Первоисточники: twitter.comwww.bbcamerica.com Прямая ссылка на новость:
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BBC America представил экранные образы героев «Стражи» Терри Пратчетта

Кабельный канал BBC America опубликовал первые официальные кадры из сериала «Стража» — экранизации одноимённой серии романов Терри Пратчетта. Снимки позволяют составить первое впечатление о главных персонажах истории. Тут вам и брутальный Сэм Ваймс, и чумазая Ангва, и статный Моркоу, и небинарная Шельма Задранец.

Восьмисерийный «триллер в стиле панк-рок» расскажет о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира.

В основной актёрский состав входят Ричард Дормер (Сэм Ваймс), Адам Хагилл (Моркоу), Лара Росси (Сибилла Овнец), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец), Сэм Адевунми (Карцер), Анна Чэнселлор (Витинари), Хаким Кае-Казим (Джон Киль), а также Джеймс Флит, Ингрид Оливер, Рут Маделей и Бьянка Симон Мэнни.

Сценарий написали Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джой Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тригенна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»). Производство курируют BBC

Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража»
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