BBC America представил экранные образы героев «Стражи» Терри Пратчетта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал BBC America опубликовал первые официальные кадры из сериала «Стража» — экранизации одноимённой серии романов Терри Пратчетта. Снимки позволяют составить первое впечатление о главных персонажах истории. Тут вам и брутальный Сэм Ваймс, и чумазая Ангва, и статный Моркоу, и небинарная Шельма Задранец.

Восьмисерийный «триллер в стиле панк-рок» расскажет о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира.

В основной актёрский состав входят Ричард Дормер (Сэм Ваймс), Адам Хагилл (Моркоу), Лара Росси (Сибилла Овнец), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец), Сэм Адевунми (Карцер), Анна Чэнселлор (Витинари), Хаким Кае-Казим (Джон Киль), а также Джеймс Флит, Ингрид Оливер, Рут Маделей и Бьянка Симон Мэнни.

Сценарий написали Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джой Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тригенна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»). Производство курируют BBC