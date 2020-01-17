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Малыш Йода и Джордж Лукас на фото со съёмок «Мандалорца»

Джон Фавро знает, как растопить сердца даже самых суровых фанатов «Звёздных войн». Накануне режиссёр опубликовал в своём твиттере фото съёмочной площадки «Мандалорца», на котором Джордж Лукас держит в объятиях главную звезду сериала, и это, разумеется, не Педро Паскаль:

Промо-арт сериала «Мандалорец»

Помимо всего прочего этот кадр представляет особый интерес с точки зрения того, когда именно он был сделан. Если фото со съёмок продолжения, которые уже идут полным ходом, это значит, что временного скачка между сезонами не случится, и нас ждёт ещё много умилительных сцен с Малышом Йодой. В чём, впрочем, вряд ли кто-то сомневался.

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