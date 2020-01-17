Ричард Армитедж и чужие секреты в трейлере детективного триллера «Незнакомец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выпустил первый трейлер детективного триллера «Незнакомец» с Ричардом Армитеджем («Хоббит»**) в главной роли. Премьера восьмисерийной экранизации одноимённого романа Харлана Кобена состоится 30 января.

Адам Прайс (Армитедж) — счастливый муж и отец, чья жизнь летит под откос, когда незнакомка раскрывает ему секрет о его супруге Коринн. Шокирующее открытие превращает жизнь Адама в смертельно опасную интригу, где любая неосторожность может привести к гибели.

В сериале также снимаются Дженнифер Сондерс, Ханна Джон-Кэймен, Шивон Финнеран, Кадифф Кирван, Пол Кэй, Энтони Хэд, Шон Дули, Дервла Кирван и Стивен Ри.