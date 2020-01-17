В этом году Netflix потратит рекордную сумму на создание оригинального контента

Количество потоковых сервисов по-прежнему растёт и ширится, заказываются новые оригинальные проекты, привлекаются маститые актёры, сценаристы и режиссёры, но всем этим новичкам по-прежнему достаточно далеко до ветерана индустрии Netflix, который продолжает набирать обороты на фоне неизбежно возрастающей конкуренции.

По информации портала Variety, ссылающегося на данные фирмы BMO Capital Markets, стриминговый гигант собирается повысить ставки и потратить в этом году на создание разнообразных проектов $ 17,3 млрд. Это ровно на $ 2 млрд больше, чем было потрачено цифровой платформой в прошлом году. За 2019 год Netflix произвёл 802 часа оригинального контента, на что ушло $ 15,3 млрд.

Меж тем новички в большой стриминговой гонке пока обходятся куда более скромными бюджетами. К примеру, Disney+ планирует потратить в этом году лишь $ 1 млрд, а HBO Max и Peacock — по $ 2 млрд.

При этом Netflix в ушедшем году закрепил за собой статус самого популярного приложения для просмотра контента, о чём свидетельствуют данные опроса, проведённого в декабре 2019-го компанией Cowen & Co. Из 100% опрошенных респондентов 25% выбрали Netflix, 18% — кабельные каналы, 17% — эфирные каналы и 13% — YouTube.

По прогнозам BMP Capital Markets, при сохраняющейся динамике к 2028 году Netflix будет тратить на производство своих фильмов и сериалов около $ 26 млрд.