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Шубы и ананас — первый промо-арт «Ясновидца 2»

Не очень многочисленная, но гордая группа любителей ананасов фанатов сериала «Ясновидец» может ликовать — премьера второго полнометражного сиквела «Ясновидец 2: Лесси возвращается домой» всё ближе, и уже есть его первый официальный промо-арт:

Промо-арт сериала «Ясновидец»

Помимо, собственно, Лесси в исполнении Тимати Омадсона в продолжении вернутся Джеймс Родэй, Дьюли Хилл, Мэгги Лоусон, Кирстен Нельсон и Корбин Бернсен, а на огонёк к ним заглянут Джимми Симпсон и Джоэл Макхэйл.

Создатели обещают нуарный детектив в стиле Хичкока: детектив Карлтон Ласситер (Омандсон) после засады на задании оказывается в реабилитационной клинике, где начинает видеть странные вещи. И, разумеется, без помощи Шона Спенсера (Родэй) и его паранормальных талантов здесь не обойтись.

Фильм выйдет на потоковом сервисе Peacock, запуск которого в США состоится 15 апреля для пользователей Comcast и тремя месяцами позже для для всех остальных. Дата международного старта пока не объявлена.

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