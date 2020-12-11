«Зверополис», «Моана», «Принцесса и лягушка» и «Город героев» обзавелись многосерийными спин-оффами

Как говорится, не «Марвелом» и «Звёздными войнами» едиными — Disney иногда вспоминает, с чего всё начиналось, и берётся за анимацию. Так, телевизионными спин-оффами обзавелись сразу четыре полнометражных мультфильма: «Зверополис», «Моана», «Принцесса и лягушка» и «Город героев».

«Зверополис+» — серия короткометражек о самых популярных персонажах вселенной: землеройке Фру-Фру, бамбине и дочери местного крёстного отца, танцорах тиграх и, конечно, ленивце Блице.

Сразу два сериала — «Моана» и «Тиана» — будут представлять собой мюзиклы с центральной женской героиней.

Кроме того, собственного телевизионного проекта «Бэймакс» удостоился одноимённый медицинский робот-сайдкик из «Города героев».

Премьера «Моаны» намечена на 2023 год, все остальные выйдут годом раньше.