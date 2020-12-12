Сорвиголова может появиться в сериале «Женщина-Халк»

Глава Marvel Studios Кевин Файги, представлявший в рамках Disney Investor Day 2020 сегмент MCU, своим комментарием к одному из проектов подогрел давно ходившие слухи о возвращении на экраны Сорвиголовы. Причём речь сейчас не о «Человеке-пауке 3», где Мэтт Мёрдок (Чарли Кокс) якобы возьмётся защищать в суде Питер Паркера (Том Холланд). Шуму наделала многосерийная «Женщина-Халк».

Во время презентации сериала Файги позволил себе многозначительную ремарку:

И поскольку Дженнифер Уолтерс — специализирующийся на делах о супергероях юрист, никогда не знаешь, кто из персонажей Marvel может появиться в сериале.

Конечно же, эта фраза в первую очередь привлекла внимание поклонников Человека без страха, совсем недавно в который раз выведших Сорвиголову в тренды соцсетей в связи с долгожданным возвращением персонажа в родную гавань. Вдобавок вряд ли кто-то из марвеловской вселенной так же явно ассоциируется с юридическим миром, как Мэтт Мёрдок. Не говоря уже о том, что Мёрдок и героиня Татьяны Маслани Дженнифер Уолтерс живут и работают в одном городе — Нью-Йорке.

Само собой, даже если догадки о Сорвиголове верны, Marvel пока не планирует официально их комментировать.