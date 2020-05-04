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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Чарли Кокс отказался от других ролей в ожидании четвёртого сезона «Сорвиголовы»

Третий сезон супергеройской драмы «Сорвиголова» оказался настолько хорош, что от Netflix не ждали ничего другого, кроме скорых новостей о продлении сериала на четвёртый сезон. Всем хорошо известно, чем это в итоге обернулось. Пути стримингового гиганта и Marvel разошлись, поставив крест на всех общих проектах по вселенной марвеловских «Защитников».

Как оказалось, разговоры о том, что съёмочная команда и актёры твёрдо рассчитывали на продолжение, не были преувеличением. Шоураннер третьего сезона Эрик Олесон в прошлом году рассказывал, что сценаристы активно планировали продолжение, а сами актёры до того были уверены в завтрашнем дне, что отвергали другие предложения. В их числе и сыгравший Мэтта Мёрдока Чарли Кокс.

Мы все думали, что будем продолжать. Я отклонил несколько ролей, потому что полагал, мы до сих пор снимаем [«Сорвиголову»] и все готовились к съёмкам [четвёртого сезона].

В недавней беседе с порталом ComicBook Кокс признался, что Олесон, сценарная команда и бывший глава Marvel TV Джеф Лоэб придумали отличную идею для продолжения и даже поделились ею с ним.

Мы кратко обсудили с Эриком [Олесоном] и Джефом [Лоэбом], что планируется дальше, и это хреново, потому что я, да и все остальные были в восторге. Для меня [закрытие] стало настоящим шоком. Не знаю, кого винить, потому что иногда это зависит от политики [вовлечённых сторон] — всякое случается. Пожалуй, я до сих пор понятия не имею, что на самом деле творилось за кулисами.

 
Чарли Кокс, грустит

Впрочем, актёр смог найти для себя утешение в том, что сериал завершился на высокой ноте, не последовав по печальному пути других проектов, выдохшихся прежде, чем завершились.

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Сорвиголова
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